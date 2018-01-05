Полиция ищет свидетелей, ехавших с Ноздровской

Полиция ищет свидетелей, которые вместе с юристом Ириной Ноздровской, в день ее пропажи 29 декабря, ехали маршруткой от станции метро "Героев Днепра" в Киеве в Демидов.

Об этом написал в Facebook замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Известно, что Ирина Ноздровская возвращалась домой после 16 часов 29 декабря.

Тех, кто может поделиться информацией, просят обращаться по телефонам: ( 050) 418 42 34 и (044) 256 10 63.

В пресс-службе полиции добавили, что сейчас уже допрошено большое количество лиц относительно событий того дня и по маршруту движения погибшей Ирины - от места работы до места обнаружения тела.

Также проводится поквартирный и подворовой обход села Демидов и соседних населенных пунктов.

В Вышгородском отделе полиции состоялся отчет руководства областной полиции о результатах проведенной работы за первые пять дней после обнаружения тела. Информации об этом отчете в публичном доступе почти нет.

Напомним, Нацполиция озвучила предварительную причину смерти правозащитницы Ноздровской.