В "ДНР" объявили торговую войну "ЛНР", - журналист

По мнению Дениса Казанского, сложившаяся ситуация - наглядное доказательство того, что боевики на Донбассе воюют не за идею

Между псевдореспубликами на Донбассе идет настоящая торговая война. В декабре 2017-го дошло до того, что в "ДНР" фактически ввели санкции против "ЛНР".

Об этом в своем блоге пишет журналист Денис Казанский.

Так, 27 декабря вступило в силу постановление "совета министров "ДНР", которым боевики Захарченко запретили ввоз подакцизных товаров с территории, подконтрольной боевикам Пасечника/Корнета.



"Так что никакой больше "Луга-новы" в Донецке не будет. Теперь водка и сигареты из Луганска в Донецке под запретом. Кроме того, донецкие боевики пообещали дать симметричный ответ зарвавшимся луганским выскочкам, если те будут запрещать на своей территории товары из "ДНР", - рассказал журналист.

По словам Казанского, сложившаяся ситуация - наглядное доказательство того, что боевики на Донбассе воюют не за идею, а только прикрываются ею.

"Отвоевав у Украины с помощью российских "отпускников" клочок территории, "борцы с хунтой" даже его умудрились разделить на два феодальных надела. У каждой банды своя "республика". Луганские бандиты имеют право грабить только свою территорию, донецкие — свою", - подчеркнул он.

Напомним, в ПАСЕ обсудят гуманитарные последствия войны на Донбассе.