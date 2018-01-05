АТО: враг стрелял в районе шахты Бутовка

Боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а также выпустили шесть 82-мм мин

5 января в районе проведения антитеррористической операции режим прекращения огня опять не соблюдался. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

По состоянию на 18:00 зафиксировано два обстрела позиций Вооруженных сил Украины со стороны незаконных вооруженных формирований.

На донецком направлении боевики на рассвете обстреляли украинских военных вблизи шахты Бутовка из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а в полдень – выпустили в этом же районе 6 мин калибра 82 мм.

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Украинские военнослужащие на провокации врага не поддались и огонь в ответ не открывали.

На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.