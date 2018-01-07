АТО: впервые этом году на Донбассе весь день не стреляли

По состоянию на 18:00 на праздник Рождества Христова вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одной вооруженной провокации

7 января в районе проведения антитеррористической операции впервые в этом году обошлось без нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

По состоянию на 18:00 на праздник Рождества Христова вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одной вооруженной провокации.

Штаб АТО подчеркивает необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с рождественскими праздниками и подтверждает приверженность соблюдению устойчивого прекращения огня, договоренность о котором была достигнута на заседании Трехсторонней контактной группы.

Подразделения Вооруженных сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию перемирия по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются минских договоренностей.