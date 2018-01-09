Пункты пропуска на границе с Россией усилены техникой и личным составом

Первый заместитель главы Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк заявил, что российская сторона отвечает провокациями на внедрение биометрического контроля на границе.
По его словам, провокации против граждан Украины зафиксированы в течении всех праздничных дней.
"Только в течение сегодняшних суток российская сторона отказалась пропускать 18 наших транспортных средств, без составления соответствующих документов и объяснения причины", - цитирует Серватюка Департамент коммуникации МВД Украины.
Госпогранслужба ожидает еще больше провокаций со стороны России, поэтому пункты пропуска усилены техникой и личным составом.
Напомним, в Украине с 1 января вступил в действие указ президента Петра Порошенко о биометрическом контроле граждан 71 страны, в том числе и России.