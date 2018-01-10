Штепа отказалась ехать в "ДНР"

Бывший мэр Славянска Донецкой области Неля Штепа отказалась от проведения обмена и перемещения на территорию "ДНР" еще на раннем этапе переговоров - в ходе первой верификации списков пленных.

Об этом в интервью 112.ua рассказала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

"По моей информации, Неля Штепа была одной из тех, кто отказался участвовать в этой процедуре, потому что у нее была совершенно четкая позиция, она хотела доказать свою невиновность в рамках украинского законодательства в украинском суде",- рассказала Лутковская.

"Поскольку изначально было принято решение всеми переговорщиками о том, что процедура, которая проходила 27 декабря, может быть исключительно добровольной, то есть тогда, когда человек сам согласен на участие в ней, соответственно в рамках первой верификации Неля Штепа была вычеркнута из списков, поскольку сама заявила о своем нежелании", - пояснила омбудсмен.

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