Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Штепа отказалась ехать в "ДНР"
Освобождение заложников Кремля

Штепа отказалась ехать в "ДНР"

Штепа отказалась ехать в "ДНР"
Скриншот видео

Экс-мэр Славянска намерена доказывать свою невиновность в украинском суде

10.01.18 425
000

Бывший мэр Славянска Донецкой области Неля Штепа отказалась от проведения обмена и перемещения на территорию "ДНР" еще на раннем этапе переговоров - в ходе первой верификации списков пленных.

Об этом в интервью 112.ua рассказала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.

"По моей информации, Неля Штепа была одной из тех, кто отказался участвовать в этой процедуре, потому что у нее была совершенно четкая позиция, она хотела доказать свою невиновность в рамках украинского законодательства в украинском суде",- рассказала Лутковская.

"Поскольку изначально было принято решение всеми переговорщиками о том, что процедура, которая проходила 27 декабря, может быть исключительно добровольной, то есть тогда, когда человек сам согласен на участие в ней, соответственно в рамках первой верификации Неля Штепа была вычеркнута из списков, поскольку сама заявила о своем нежелании", - пояснила омбудсмен.

Напомним, Главный военный госпиталь Минобороны закроют для СМИ.

 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
В Донецке люди ходят на кладбище с боеприпасамиОбщий ущерб Донбасса от ведения боевых действий оценивается в 13 млрд грнЗаложники Минска. Почему на Донбассе не сохраняется режим перемирия

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Турлян премьера. Сергей Полунин о смерти классического балета 3535
  2. Когда часы двенадцать бьют. Что такое время и куда оно уходит 3287
  3. Без паузы. Как 2018-й сразу поломал прогнозы 5723
  4. Ненужная правда. Битва с информационными маньяками проиграна 4063
  5. Дух Рождества. Как датская фокусница объединяет людей 1674
  6. Никто и не обещал, что не будет страшно, — философ Анатолий Ахутин 1993
  7. Сашка Machine. Как киевский мальчишка стал профессиональным гонщиком 2494
  8. Коротко и ясно. Как искусственный язык учит фокусироваться на главном 1686
  9. Прогнозы Sinoptik’а. Какие музыкальные направления вскоре станут актуальными в мире 1562
  10. Донбасс, Гомер, Коновалец, Брежнев. Итоги литературного года 1159
  1. Кремль попытается сорвать поставки в Украину летального оружия из США, – Нuffpost 13813 / 14886
  2. В SpaceX ответили на слухи о потере секретного спутника США 8093 / 8938
  3. Дело Майдана. Al Jazeera об уроках и последствиях Революции достоинства 7604 / 8504
  4. Киевэнерго снизил тарифы на тепло и горячую воду 3952 / 4213
  5. Roshen лишился товарного знака в России 2923 / 3250
  6. Рейн вышел из берегов 2639 / 3055
  7. Из пушки по воробьям. Почему лимит "три посылки в месяц" не остановит контрабанду 2263 / 2429
  8. Жизнь с идиотом. Почему Украине близки проблемы Америки 2184 / 2446
  9. "Мотор Сич" объявила об утрате контроля над своим заводом в ОРДЛО 2150 / 2533
  10. Дочь Ноздровской считает, что настоящий убийца ее матери не найден 2149 / 2403
  1. Кремль попытается сорвать поставки в Украину летального оружия из США, – Нuffpost 34 / 14886
  2. Дело Майдана. Al Jazeera об уроках и последствиях Революции достоинства 32 / 8504
  3. Кто им доктор. Истории людей, которым мы доверяем свое здоровье 19 / 2585
  4. Жизнь с идиотом. Почему Украине близки проблемы Америки 16 / 2446
  5. Снимает и показывает Украина. Какие украинские фильмы 2017 года стоит посмотреть 11 / 3572
  6. Средняя зарплата в Украине может достигнуть 10 тысяч грн 10 / 1892
  7. Реванш Бога. Украине нужны религиозные ценности, а не религиозные институты 9 / 1053
  8. Мемориал погибшим боевикам в оккупированном Перевальске залили краской 7 / 321
  9. Из пушки по воробьям. Почему лимит "три посылки в месяц" не остановит контрабанду 7 / 2429
  10. Вандалы ХХI века. Кто и как может уничтожить археологические раскопки на Почтовой площади 7 / 1113
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.