Бухарест продолжает грозить Киеву из-за "языковой статьи"

Румыния будет и дальше давить на Украину из-за языковой статьи в законе образовании.

Министр иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану заявил, что они и дальше будут поднимать языковой вопрос, пока не будут найдены конкретные решения по обеспечению прав представителей румынского национального меньшинства на обучение на родном языке, передает МИД Румынии в Twitter, на который ссылаются европейские СМИ.

"Что касается закона об образовании в Украине, Румыния продолжает выражать беспокойство, сохраняя эту тему в повестке дня политических и дипломатических переговоров до тех пор, пока конкретные решения не будут определены", - сказал Мелешкану на встрече с украинским коллегой Павлом Климкиным.

Напомним, румынские венгры потребовали территориальной автономии.