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Главная » Страна » Корь забрала жизнь еще одного ребенка в Одесской области
Корь в Украине

Корь забрала жизнь еще одного ребенка в Одесской области

Корь забрала жизнь еще одного ребенка в Одесской области
Фото: medeek.ru

Всего на территории области с начала вспышки заболевания умерли шестеро человек

11.01.18 327
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В первые дни января 2018 года в Белгород-Днестровском районе Одесской области от осложнений кори умер пятилетний ребенок. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Одесской области Вячеслав Полясный, передает Радио Свобода.

Всего с начала вспышки этого инфекционного заболевания, начавшейся в Одесской области в апреле 2017 года, от осложнений кори умерло уже шесть человек - четверо детей и двое взрослых.

"Всего за 2017 год в Одесской области зарегистрировано 1293 случаев болезни, в том числе 843 - это дети. По сравнению с ноябрем в декабре заболеваемость корью выросла на 64%", - отметил Полясный.

Он добавил, что существует риск вспышек кори внутри больниц и других медицинских учреждений. В конце 2017 года от осложнений болезни уже умерла сотрудница приемного отделения одесской больницы.

11 января участники заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Одесской облгосадминистрации решили, что в районах области с высоким уровнем заболеваемости корью зимние каникулы в школах продлят до 20 января.

Напомним, в 2017 году заболеваемость корью выросла в 43 раза.

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