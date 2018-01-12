Кабмин в новом году решил ездить на старых автомобилях

Секретариат Кабинета министров в 2018 году не планирует приобретать новые автомобили.
Об этом сообщили в Секретариате КМУ, передает "Укринформ".
"На балансе автопредприятия хозяйственно-финансового департамента Секретариата Кабинета министров Украины по состоянию на 4 января 2018 года находится 136 автомобилей, из которых 19 были приобретены в 2017 году.
Государственным бюджетом Украины на 2018 год средства на приобретение автомобилей Хозяйственно-финансовому департаменту Секретариата Кабинета министров Украины не предусмотрены", - сказано в сообщении.
В то же время детальную информацию о приобретенных авто в правительстве не предоставили.
Что касается расходов на содержание автопарка, то в секретариате Кабмина заверили, что до середины марта эта информация обязательно будет обнародована.
Напомним, правительство утвердило программу улучшения автодорог.