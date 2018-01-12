"Подарок" Путина. Зачем президент России решил вернуть Украине военную технику из Крыма

Почему президент РФ заговорил о возврате военной техники из АРК? Об этом Фокус спросил у председателя Центра военно-политических исследований подполковника запаса Дмитрия Тымчука

Россия выразила готовность передать Украине оставшуюся в аннексированном Крыму боевую технику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, украинская военная техника на полуострове "находится в плачевном состоянии". При этом он добавил: "Это уже вовсе не наше дело. Она (техника) и была в таком состоянии практически, но за эти годы, конечно же, её никто не обслуживал".

Реагируя на заявление Путина, командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Игорь Воронченко отметил, что на момент аннексии АРК почти вся техника, которая там располагалась, была на ходу. Также Воронченко заявил, что решение, принимать ли технику, будет утверждаться на высшем уровне после детального изучения вопроса, "чтобы не стать разменной картой в грязной кремлёвской игре". По словам командующего, на момент аннексии полуострова из 8 боевых кораблей не на ходу был только один, "поэтому заявления главы российского государства о том, что там был один хлам, не соответствуют действительности".

Случайно ли, что заявление Путина о выводе нашей техники из АРК прозвучало именно сейчас, и чем этот месседж был обусловлен?

— Я считаю, что Путин продолжает разыгрывать карту, которую достал из колоды ещё в конце прошлого года. То есть он по-прежнему играет роль этакого миротворца, настроенного на конструктивный диалог и спокойное решение проблем с Украиной. Но мы так и не услышали о том, чего хочет Россия в обмен на то, что передаст нам эту технику. Она, кстати, не была переведена в состав ЧФ РФ, а это значит, что с весны 2014 года её никто не обслуживал. Если военную технику не обслуживать три с половиной года, можно себе представить, в каком состоянии она находится.

На мой взгляд, заявление Путина носит исключительно политический характер, но опять-таки, ещё в 2014 году россияне обещали передачу военной техники, демонстративно заявляя, что нам, дескать, ничего вашего не нужно: идите и забирайте. Тем не менее на практике этот процесс шёл чрезвычайно сложно. Наши офицеры рассказывали, что Россия блокирует переговоры фактически по каждой единице вооружения.

Вам известно, о какой конкретно технике идёт речь: военные корабли, бронетехника, что еще?

"При режиме Путина я не вижу абсолютно никаких возможностей, позволяющих вернуть контроль над Крымом"

— Во-первых, в Крыму дислоцировались не только наши военно-морские силы. Прежде всего следует говорить об инфраструктуре, без которой любой флот не может существовать в принципе. Во-вторых, там пребывали войска нашей береговой охраны, а именно: 36-я отдельная бригада морской пехоты Украины. Помимо этого, было достаточно и наземных частей.

Цитирую президента РФ: "Украина не один раз ставила вопрос о возврате военной техники из Крыма. Мы готовы продолжить этот процесс, готовы передать военные корабли, броне- и авиационную технику. Относительно кораблей, полагаю, что будет лучше, если украинские военнослужащие просто приедут и заберут их. Мы готовы помочь им перевезти их в Одессу". Это такой извращённый юмор?

— Можно и так сказать. Можно только догадываться, в каком состоянии пребывает техника, которую не обслуживали несколько лет. По большому счёту, на её ремонт придётся потратить больше средств, чем на закупку новой. Поэтому "подарок" Путина, мягко говоря, очень сомнительный.

В целом же мы должны понимать, что нам очень сложно сейчас влиять на ситуацию в АРК из-за отсутствия механизмов по возвращению полуострова. Кстати, я считаю, что мотивы Путина, которыми он руководствуется, поднимая тему Крыма, обусловлены рычагами, которые использует Украина на международном уровне. Речь в первую очередь идёт о судебных исках, касающихся убытков, которые понесла Украина из-за аннексии Крыма.

Можно ли сейчас говорить о том, как и когда мы вернём АРК?

— Убеждён, что военным путём мы этого, к сожалению, сделать не сможем. Не нужно забывать и о том, что, в отличие от Донбасса, Крым Россия официально провозгласила своей территорией. То есть если мы начнём военную операцию по возврату крымского полуострова, РФ это воспримет очень и очень жёстко.

Вы говорите о военной операции. А можно ли, учитывая возможности ВСУ, даже теоретически ставить этот вопрос?

— Если в Донбассе это возможно, то в Крыму — нет. Хотя бы потому, что Россия это будет квалифицировать как нападение на свою территорию и задействует все свои военные возможности, которые всё-таки значительно превышают наши. Мы можем рассчитывать только на изменение власти в России, когда сможем вести диалог о возврате Крыма. При режиме Путина я не вижу абсолютно никаких возможностей, позволяющих вернуть контроль над АРК.