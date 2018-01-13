За атакой вируса Petya в Украине стоят российские военные, - The Washington Post

В американской разведке с высокой долей вероятности уверены, что вирус был создан военной разведкой Главного разведуправления России

Центральное разведывательное управление США приписывает российским военным хакерам кибератаку, совершенную против Украины в прошлом году, в попытке подорвать финансовую систему страны на фоне войны с пророссийскими боевиками.

Как пишут мировые СМИ со ссылкой на The Washington Post, атака в июне 2017 года вируса-вымогателя, получившего название "NotPetya", уничтожила данные с компьютеров банков, энергетических компаний, аэропортов и высокопоставленных госслужащих.

Согласно засекреченным докладам, полученным от источников в ЦРУ, в американской разведке с высокой долей вероятности уверены, что вирус "NotPetya" был создан военной разведкой Главного разведуправления России (ГРУ). В ЦРУ отказались комментировать данную информацию, отмечает The Washington Post.

Украина была важной мишенью для кибератак ГРУ РФ, совпадающих с аннексией Россией Крыма и агрессивными действиями в других местах. Вирус также затронул компьютерные системы в Дании, Индии и Соединенных Штатах, но более половины его жертв были в Украине.

Хакеры использовали так называемую атаку "полива" (watering hole, тип хакерской атаки на предприятие или отрасль, когда заражается сайт, часто посещаемый сотрудниками данного предприятия - ред.). Они заразили украинский сайт, который выпускал обновления для налоговых и бухгалтерских программ. Это тактика, которую российские правительственные хакеры также использовали для компрометации сетей промышленной системы управления. Целью в данном случае был "подрыв финансовой системы Украины", отмечает основатель фирмы по кибербезопасности Rendition Infosec Джейк Уильямс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В процессорах Intel обнаружена критическая уязвимость

WP отмечает, что злоумышленники использовали вредоносное ПО, которое, выглядело как вирус-вымогатель, который шифрует данные жертв и расшифровывает их только в том случае, если выкуп будет выплачен. Это делалось для того, чтобы атака выглядела как действия обычних преступников или группы таковых, но не национального государства.

"В течение многих дней люди классифицировали NotPetya как реальную выкупку. Потребовалось несколько дней, чтобы люди поняли, что он делает", - сказал основатель компании по кибербезопасности Comae Technologies Мэтт Суйче, отметив что вирус постоянно уничтожает данные.

"В ЦРУ считают, что хакеры работали на военные спецслужбы, которые активно участвуют в программе кибератак ГРУ, в том числе той, которая касается операций по оказанию влияния", - пишет WP.

Эти атаки отражают растущую агрессию России в киберпространстве как часть более широкой доктрины "гибридной войны", которая объединяется с традиционными военными средствами с помощью кибер-инструментов для достижения своей цели регионального доминирования, пишет издание.

"Это образец более смелых и агрессивных действий", - сказал бывший глава британского агентства разведки GCHQ Роберт Ханниган.

Напомним, Пентагон заказал неуязвимую компьютерную систему.