Серьёзно Фокус пытается предсказать лишь экономические реалии 2018-го, да и то с оговорками. В остальном редакция дала полную волю фантазии, предложив по девять совершенно немыслимых позитивных и негативных сценариев развития Украины на следующие 10 лет

Позитивные прогнозы

Создание Междуморья Украина инициирует создание нового интеграционного проекта, объединяющего страны от Балтийского до Чёрного моря

На фоне продолжающихся политических неурядиц и разногласий в Евросоюзе, а также нерешительности НАТО зарождается альтернативный интеграционный проект — Балтийско-Черноморская уния, Междуморье или Интермариум. Польша и Украина находят общий язык и преодолевают исторический конфликт. На равных правах в объединение входят Польша, Украина, страны Балтии, а впоследствии Беларусь. Государства создают объединённые силы реагирования, регулярно проводят масштабные военные учения, в том числе в акваториях двух морей. Новое объединение использует своё географическое положение в качестве выгодного пересечения путей торговли с Востоком и Западом, Севером и Югом. Между двумя побережьями построена мощная транспортная инфраструктура, перевалочные хабы, активно развивается железнодорожный и речной транспорт. Одесский порт становится крупнейшей транспортной развязкой Чёрного моря, растут порты Херсона и Николаева. Поступления норвежской и иранской нефти загружают украинские НПЗ, цены на топливо снижаются, в стране происходит инвестиционный бум. К проекту хотят присоединиться Болгария, Румыния, Хорватия и Чехия.

Курорт номер один Крым возвращается в Украину и становится одним из главных европейских курортов

По данным ежегодного рейтинга европейских курортов французского портала allovoyages.fr, лучшим в 2026 году впервые в истории стал украинский Крым. Эксперты туристического портала оценивали популярные туристические места по четырём критериям — местоположению, климату, дороговизне, качеству и разнообразию предложенных услуг. Украинский полуостров оказался лучшим по всем пунктам, оставив позади прославленные французские и испанские курорты.

Такой успех — результат государственной программы "Крым — назад в лучшее", стартовавшей осенью 2021 года, спустя три месяца после возвращения полуострова в состав Украины. Вместе с Крымом вернуться захотела и бывший "прокурор" полуострова и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская. В открытом письме президенту Украины она раскаивается в предательстве Родины, оправдываясь тем, что действовала не по своей воле, а под гипнозом. В противном случае и Николая ІІ святым никогда бы не считала, и российское гражданство из рук Путина не приняла бы.

Нью-Васюки по-Одесски Власти привлекают экспатов — профессиональных политиков. Трюдо становится губернатором Одесской области

Спустя десятилетие в Украину вернулась мода на опытных зарубежных специалистов в руководстве госсектора. Правда, к 2027-му планку повысили. Президент дружественной Грузии, возглавивший антикоррупционное движение, — это, конечно, хорошо, но для страны образца 2014 года. Развитой Украине нужны люди совсем другого уровня. Так, по результатам открытого конкурса губернатором Одесской области стал Джастин Трюдо, экс-премьер-министр Канады. "Для меня большая честь — занять кресло главы Одесчины. Обещаю, через два года уровень жизни одесситов не будет уступать канадскому. Думаю, скоро сами канадцы будут не против променять горы в Сан-Пиксе на одесские пляжи", — заявил новоиспечённый губернатор Одесской области на своей первой пресс-конференции.

Мундиаль наш Украина — чемпион мира по футболу

2022 год становится знаковым и меняет футбольную расстановку в мире на десятилетия вперёд. Многое в этом году происходит впервые: впервые чемпионат мира по футболу проходит на Ближнем Востоке, в Катаре; впервые игра состоится в зимнее время; впервые хозяйкой мирового первенства становится страна с абсолютной монархией. И самое главное — Украина впервые выигрывает чемпионат мира по футболу, обойдя Германию и Бразилию. В Украине объявляют трёхдневный национальный выходной.

Это событие полностью меняет отношение к украинским футболистам как на родине, так и в мире. Жители так называемых ЛНР и ДНР снова гордятся тем, что они украинцы. Месси, Рональду и Ибрагимович переходят играть во львовские "Карпаты". Из-за большого ажиотажа на футбольные домашние матчи все стадионы в стране обустраивают сиденьями с подогревом и УФО. Украинские ультрасы становятся самыми завидными женихами в мире. За украинские клубы начинается инвестиционная война. Абрамович в панике скупает акции полтавской "Ворсклы", но из-за ошибки в компьютерной системе выкупает ПриватБанк у государства.

Первый "Оскар" для Украины Точнее, первый не технический, а "настоящий"

С 2006 года, когда украинская компания "Фільмотехнік" получила сразу 4 инженерно-технические награды Американской киноакадемии за разработку инновационных операторских кранов серии "Каскад" и "Авторобот", все остальные новости об Украине в контексте "Оскара" не радовали. С 1997-го по 2017-й Украина 10 раз выдвигала свои картины в качестве кандидатов в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Но, несмотря на традиционно радостные заголовки отечественных СМИ а-ля "Украинский фильм номинирован на "Оскар"!", в реальности отечественные киноленты в шорт-лист Киноакадемии так ни разу и не попали. Вплоть до 2020 года, когда "Донбасс" Сергея Лозницы чудесным образом пролавировал между Сциллой отечественного оскаровского комитета и Харибдой общественного мнения ("опять какая-то чернуха!"). Пролавировал — и вошёл-таки в шорт-лист. Да что там вошёл — выиграл. И сразу оказалось, что чернуха — не чернуха вовсе, а острое социальное высказывание. И что режиссёру срочно нужно дать какой-то орден. А лучше — два. И что сам фильм стоит выпустить в повторный прокат (заодно вместе с остальными оскаровскими фильмами, которые традиционно если и доходят до Украины, то чаще всего после церемонии, а не до). И что, наверное, пора систему рибейтов — налоговых возвратов при кинопроизводстве — запустить не на бумаге, а на деле. А может, — гулять так гулять! — даже ремонт на кинофакультете института им. Карпенко-Карого сделать. Хотя нет, ремонт — это, пожалуй, сверхзадача ещё на 10 лет вперёд: может, как раз к следующему украинскому "Оскару" и успеют.

Сиеста по-украински Благодаря внедрению технологий рабочий день сокращается до 6 часов, появляется сиеста

Технологическая революция приводит к роботизации рабочих мест в Украине. Несмотря на прогнозы пессимистов, это не влечёт за собой повальную безработицу. Благодаря продуманной политике государства рабочий день распределяется между человеком и роботом. Человеку достаётся наиболее приятная часть работы, та, которая требует не изнурительных физических затрат, а интеллектуального труда.

Рабочий день длится не больше шести часов, появляется сиеста. Послеобеденный сон становится новой украинской традицией и частью культуры. Оплачиваемые в двойном размере отпуска — неотъемлемая часть трудового соглашения. Вместе с медицинской страховкой и абонементами в спортзал работодатель обязан предоставлять 90-процентные дисконты на вина, которые работники могут дегустировать во время многочасового перерыва на обед. Во всех частных и госструктурах отменяется дресс-код — украинцы могут ходить на работу в джинсах, футболках и сандалиях.

Житомирская Кремниевая долина Как IT-офшор изменил Украину

До 2020 года Украина у жителей Запада ассоциировалась с коррупцией, бедностью и войной на Донбассе. В 2025-м, услышав слово "Украина", граждане разных стран в первую очередь вспоминают о знаменитом Житомирском IT-кластере, где в последние несколько лет открылись R&D офисы большинства мировых высокотехнологических компаний.

Сегодня Украина привлекает IT-гигантов кадровым потенциалом и налоговыми льготами. И хотя большим количеством высококвалифицированных программистов страна славилась задолго до 2020 года, именно создание в 2021 году IT-офшора в Житомирской области произвело революционный эффект. Благодаря этому шагу украинская экономика стала самой быстрорастущей в Европе.

В Житомирском IT-кластере царит неподражаемая творческая мультикультурная атмосфера — лучшие умы со всех стран мира трудятся здесь рука об руку. Вокруг технопарка активно развивается инфраструктура, из-за чего территория между Киевом и Житомиром постепенно превращается в гигантскую густонаселённую городскую агломерацию. Благодаря экспериментальному высокоскоростному поезду на магнитной подушке, который курсирует по замкнутому кругу между Киевом и Житомиром, в любую точку разветвлённого IT-кластера из столицы можно добраться за 30–40 минут.

Легализуй меня полностью Как марихуана стала причиной революции на агрорынке Украины

412 голосов за — с таким результатом закончилось голосование за легализацию марихуаны в Украине. В тот вечер под куполом Верховной Рады депутаты гордо заявляли: это победа для нашей страны.

Решение чиновников стало причиной революции на аграрном рынке Украины. Начиная с 2025 года большие агрохолдинги переориентировались на выращивание конопли. По результатам 2026-го страна получила около $3 млрд внешних инвестиций. "Все хотят строить заводы для переработки конопли", — поделился министр финансов Украины. В итоге уже за несколько лет наша страна вошла в топ-5 мировых экспортёров марихуаны.

Параллельно в стране открыли всеукраинскую сеть торговых центров "Травиночка", где продают марихуану для медицинских целей и личного использования. Власти Украины забирают в бюджет 25% выручки от продажи конопли, обложив реализаторов специальным налогом с продаж в размере 10%, а также 15-процентным акцизным сбором. На собранные средства в 2027 году планируют закончить строительство "Лікарні майбутнього", которое началось ещё во время президентства Виктора Ющенко. Собственник сети "Травиночка" попал в рейтинг самых богатых людей Украины 2028 по версии Фокуса.

Жёлто-голубой тигр Рост ВВП и эффективная борьба с коррупцией — будущее экономики Украины

Впервые об украинском экономическом чуде заговорили в 2021 году, когда страна продемонстрировала самый быстрый рост ВВП в Европе — 10,2%. Подобную динамику обеспечил полный перезапуск экономики на фоне дерегуляции и эффективной борьбы с коррупцией, благодаря чему Украина с 2022 года обосновалась в топ-10 рейтинга лёгкости ведения бизнеса Doing Business. Рост экономики Украины оказался устойчивым. К 2025 году ВВП страны удвоился по сравнению с 2018 годом и приблизился к $200 млрд.

В мировом бестселлере "Прыжок жёлто-голубого тигра" в числе предпосылок украинского экономического чуда называют развитие малого предпринимательства на волне введённых налоговых льгот, взрывной рост IT-сектора и успешную ставку на криптоэкономику. Авторы популярной книги указывают на плюсы открытия прозрачного рынка сельхозземель, благодаря чему к 2025 году стоимость гектара выросла более чем в 3 раза.

Правда, на украинских полях теперь работают "китайцы" — так в народе называют трудолюбивых агророботов, которые пашут круглые сутки. "У меня, как у настоящего "укропа", теперь есть клочок земли и два раба", — шутит о своих умных машинах некогда прошедший АТО фермер Николай с Виннитчины. Оба его робота разработаны в Украине, которая стала мировым лидером в аграрной кибернетике.

Негативные сценарии

Гудбай, Европа! ЕС не удовлетворён реформами и прекращает безвиз

В декабре 2017 года предупреждения некоторых европейских стран о прекращении действия безвизового режима с ЕС из-за невыполнения их требований казались украинской власти злой шуткой. Спустя три года уже не так смешно: Европейский совет единогласно решил приостановить безвиз для граждан Украины. Возможности путешествовать в Европу без специальных разрешений украинцев символично лишили 11 мая — ровно три года спустя после утверждения безвизового режима. "Европа, не Европа — какая разница? Главное, что Украина — единая страна. Зачем нам какой-то Лазурный берег, если у нас есть прекрасная жемчужина у моря", — торжественно прокомментировал произошедшее президент страны. Именно его решение о ветировании законопроекта о создании антикоррупционного суда стало последней каплей для европейцев, после чего они перешли к радикальным мерам.

В долговой яме Как популизм уничтожил экономику

В 2025 году соотношение госдолга к ВВП Украины превысило 400%. По этому показателю Украина перегнала даже Грецию, которая традиционно ассоциируется с долговым кризисом. Катастрофическое наращивание внешнего долга стартовало после того, как под прикрытием популистских лозунгов о снижении тарифов на коммуналку в 2019 году к власти в стране пришли пророссийские силы. Из-за бегства зарубежных инвесторов, проукраински настроенных бизнесменов и массовой эмиграции ВВП Украины за несколько лет сократился до $25 млрд (ниже минимума 1999 года), а внешний госдолг достиг $100 млрд.

Оставшееся в стране люмпенизированное население в целом довольно — новая власть снизила тарифы на коммуналку до уровня "ДНР" и "ЛНР", рабочие получают профсоюзные путёвки в крымские здравницы, дешёвая водка льётся рекой, а по телевизору ежедневно показывают концерты Николая Баскова. В то же время на покрытие колоссального дефицита госбюджета требуются новые и новые кредиты от северного соседа.

Зимбабве в центре Европы Как Украина превратилась в страну миллиардеров

В 2022 году украинцы стали миллионерами. Причина — невероятный рост инфляции, который достиг 10000%. С каждым годом гривна продолжает девальвировать. В 2024-м НБУ ввёл купюру в 1 триллион. Вместо выдающихся украинцев на новых банкнотах изображают представителей флоры и фауны. На купюре с двенадцатью нулями красуется выхухоль — загадочный длинноносый зверь, занесённый в Красную книгу. Поначалу "выхухоль" стоила $10. Но на пике инфляции за буханку хлеба приходилось выкладывать уже мешок "выхухолей". Когда печать денег стала нерентабельной, НБУ упразднил нацвалюту, повторив опыт пережившего гиперинфляцию африканского государства Зимбабве. "Вот так мы и оказались в еврозоне", — шутят украинцы, средняя зарплата которых составляет около 30 евро. Остатки "выхухолей" ещё долго сдавали в макулатуру.

Как отмечают зарубежные экономисты, спусковым механизмом украинской гиперинфляции 2020-х послужил приход к власти популистов, которые под флагом деолигархизации начали "отжимать" крупные предприятия. Тогда страну покинули зарубежные инвесторы, международные доноры свернули программы, местные бизнесмены вывели капиталы и бежали. Правительство тем временем повышало пенсии и зарплаты бюджетникам, навод­няя рынок необеспеченными деньгами.

Прерванный транзит Нафтогаз не нашёл применения простаивающей газотранспортной системе, и её порезали на металлолом

Путин окончательно мирится с Реджепом Эрдоганом. Лобби международных корпораций и немецких газотрейдеров в европейских структурах перевешивает протесты Украины и Словакии. "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" строятся с рекордной скоростью. Реализации проектов не может помешать даже традиционное русское разгильдяйство, из-за которого на корабли-укладчики регулярно поступают трубы разного диаметра, которые невозможно сшить между собой. Для Путина газопроводы в обход Украины — военный проект, и на затраты никто не обращает внимания.

В 2019 году, после окончания действующего контракта с Нафтогазом, Газпром прекращает транзит через Украину. Андрей Коболев судорожно пытается заинтересовать европейских трейдеров использованием украинских газохранилищ. Но поскольку Нафтогаз из-за несогласия с действиями Кабмина уже в третий раз покидают независимые директора, европейцы не хотят связываться с Украиной. Не помогло даже привлечение в качестве посредника семьи Ротшильдов.

Магистральные газопроводы стоят без дела и ржавеют. В итоге их режут на металлолом — этот продукт на внешних рынках продаётся без проблем.

Первая цифровая война Мощная хакерская атака наносит огромный ущерб экономике Украины

После нескольких эпидемий вирусов-вымогателей неизвестные хакеры занялись подрывом электронной инфраструктуры украинского государства. Банковская система страны полностью уничтожена — утеряна вся информация о сбережениях вкладчиков, проведение транзакций невозможно. Парализована торговля, из-за дефицита наличной гривны процветают спекуляции с золотом и натуральный обмен. Мобильная связь и интернет не работают, линии правительственной связи отключены, первые лица государства для управления и передачи приказов отправляют гонцов с письменными поручениями. Главным источником новостей становится печатная пресса. Реактор Запорожской АЭС пришлось заглушить из-за непрекращающихся попыток вывести его из строя, остальные отключили ещё раньше. По всей стране прокатывается волна блэкаутов, города погружаются во тьму. Металлургические предприятия останавливаются окончательно, в домнах застывает металл, украинской промышленности нанесён последний удар. IT-компании покидают страну, Украина в своём развитии отброшена на десятки лет назад.

Новый союз Украина почувствовала вкус киргизского сыра фета

2022 год стал для Украины решающим на геополитической арене. После внеочередных президентских выборов и победы пророссийского кандидата наша страна сделала политический разворот на 180 градусов. Новый президент разорвал все связи со странами ЕС и подписал соглашение о вхождении в Таможенный союз. После этого в Украину запретили ввоз продукции из ЕС и США. "Жители нашей страны теперь спокойно могут наслаждаться невероятным вкусом киргизского сыра фета", — рапортует новый министр аграрной политики и продовольствия Украины во время еженедельного телемоста между странами — участницами Таможенного союза. Кроме многочисленных экономических новшеств (например, бесконтактная система оплаты "Святая Русь" и универсальный электронный билет по системе "от Львова до Ташкента") страны Союза получили новый государственный язык — русский. "Так будет легче вести бизнес", — пояснили во вновь созданном Министерстве союзных дел. Но это ещё не всё. Уже через год, в 2023-м, трудовая миграция в Украине выросла более чем на 80%. Большинство людей из Западной Украины переехали работать в столицу Азербайджана Баку, где началась новая "стройка века" — возведение памятника героям-таможенникам.

Жить стало веселее Украина превратилась в тоталитарную диктатуру

"Президент Украины отменил всенародные рождественские гулянья и с экстренным рабочим визитом отправился на саммит ядерных держав-союзников в КНДР" — такое сообщение на официальном сайте главы государства появилось субботним утром 15 августа 2025 года. После того как в январе 2024 года парламент заблокировал все интернет-ресурсы, кроме государственных, новости в Украине остаётся читать только на сайтах президента, парламента и органов местного самоуправления. Доступ к Сети у граждан дозированный — всего 5 часов в неделю на семью.

Несмотря на то, что власти страны всячески отрицают наличие диктатуры и ущемления свободы слова, в мире Украину считают одной из самых закрытых стран. Министерства иностранных дел большинства стран советуют своим гражданам воздержаться от поездок в Украину. Самим украинцам выехать из страны тоже непросто — за последний год только 10% желающих смогли получить разрешение на выезд из страны.

Никого нет дома Низкие темпы экономического роста, несопоставимые с развитием соседей, превратили Украину в страну пенсионеров

Экономический рост в 4,7% ВВП, достигнутый Польшей в ІІІ квартале 2017 года, оказался лишь началом польского экономического чуда. Впрочем, Румыния, Латвия и Чехия отставать не думали. Инвесторы, напуганные стагнацией старой Европы и Brexit, решили вкладываться в страны Восточной Европы. Рост ВВП более 5% в год для новых стран ЕС стал нормой.

А вот Украина привлечь инвестиции так и не смогла — преференции для бизнеса по-прежнему получали предприниматели, имеющие лобби в Верховной Раде, суды выносили несправедливые решения, а "маски-шоу" могли в любой момент заявиться в офис. В результате экономический рост ни в один из годов не превысил 2%. И хотя правительство регулярно повышало номинальные зарплаты, они обесценивались уже через несколько месяцев из-за двухзначной инфляции.

Нуждающиеся в рабочей силе страны ЕС максимально облегчили процедуры трудоустройства украинцев и предоставили трудовым мигрантам права, равные с их гражданами, за исключением права голоса. В результате к 2028 году только в Польше работали 7 млн украинцев. Ещё столько же приняли другие страны Восточной Европы. В Украине сохранилось лишь сельское хозяйство и добыча железной руды. Производить что-то более сложное, чем сырьё для развитых экономик, стало некому. Украина окончательно превратилась в страну пенсионеров, выживающих исключительно за счёт денежных переводов эмигрировавших в ЕС детей.

Бред сумасшедшего Украина прекращает существование как единое государство и распадается на части

"Украины больше нет, она превратилась в радиоактивный пепел, распалась на части, прекратила своё существование. Нашу некогда дружественную страну растаскали на куски её же соседи. Ну а что украинцы, собственно, хотели, когда шли против воли Владимира Владимировича? Захотели в Европу — пошли, а реформировать страну оказалось сложнее. Не выдержали, сдулись и лопнули. ЕС первым же делить их и начал. Совпадение? Не думаю. Так и планировали — сначала рассорить с великой Россией, наобещать золотые горы ленивым украинским политикам, потом подкупить их траншами и развалить. Ха-ха. Ха-ха-ха", — где-то в далёком Урюпинске в палате №12 бормочет под нос психбольной Дмитрий по фамилии Киселёв, некогда телеведущий одного из федеральных телеканалов России. Мечты о расколе соседней Украины не покидают его даже после изгнания из журналистики из-за скандала с президентом Владимиром Путиным в прямом эфире.