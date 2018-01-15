Отмена переформатирования ГФС не остановит реформу ведомства, – Продан

Отмена правительством 11 января концепции реформы Государственной фискальной службы, предусматривающей ликвидацию территориальных органов ведомства, не остановит реформирование службы.

Об этом написал в Facebook и. о. главы ГФС Мирослав Продан.



"Правительство отменило два законодательных акта, предусматривающие переформатирование структуры ГФС... Я никогда не скрывал, что скептически отношусь к предложениям, содержащимся в них. На мой взгляд, создание единого юридического лица не учитывает всех факторов и усложняет процесс реформирования органов ГФС. Поэтому считаю решение правительства вполне взвешенным. Но следует отметить, что отмена этих документов не означает, что перестройка ГФС приостановлена, что изменения не происходят", - написал Продан.

Он отметил, что ГФС наработала стратегические направления развития до 2020 года, в рамках которых происходит строительство профессиональной, объективной, открытой службы.

"ГФС ставит перед собой цель стать сервисной службой с качественными контролирующими, административными и информационными услугами", - написал он.

Напомним, в правительстве отказались от запланированных реформ налоговой и таможни.