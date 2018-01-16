Луценко заявил о разоблачении ОПГ в Николаевском горсовете

Вечером в понедельник, 15 января, в Николаеве правоохранители задержали заместителя председателя фракции Оппозиционного блока в горсовете по подозрению в хищении бюджетных средств. Об этом генпрокурор Юрий Луценко сообщил в Facebook.

"В Николаеве полицией и прокурорами задержаны с поличным члены преступной организации, руководителем которой является заместитель председателя фракции "Оппозиционный блок" Николаевского городского совета Копейка И.Н. с участием своего сына Копейки М.И., помощника, двух руководителей подконтрольных ему предприятий в сфере ЖКХ", - написал он.

По данным ГПУ, организация систематически в течение 2016-2017 годов осуществляла хищение бюджетных средств. В декабре 2017 года члены ОПГ, пытаясь скрыть свою преступную деятельность, предложили сотруднику прокуратуры взятку в размере 250 тыс. грн, во время передачи которой и были задержаны.

На данный момент задержаны 5 участников преступной группы.