В Херсоне хирурги пришили пациенту отрезанную руку

Херсонские хирурги успешно провели сложную операцию и смогли спасти мужчину, который в результате несчастного случая чуть не остался без руки. Об этом пишет Kherson.net.ua со ссылкой на заведующего отделением хирургии сосудов клинической больницы имени Карабелеша Евгения Гардубея

Мужчина получил травму когда пилил дома доски "болгаркой" - диск слетел и искромсал ему руку. Ниже локтя были перерезаны мягкие ткани и сухожилия, конечность держалась только на кости и коже. Пострадавший потерял около 400 мл крови.

Родные пострадавшего вызвали "скорую", оперативно приехавшие медики наложили жгут и доставили 46-летнего мужчину в городскую клиническую больницу им. Карабелеша.

В больнице хирурги принялись сшивать артерии. С первой справились достаточно быстро, а вторая была слишком повреждена. Хирурги взяли сегмент вены из ноги и сделали из нее вставку.

Операция длилась три часа и десять минут, но завершилась успешно, — рассказал Гардубей.

На данный момент заживление идет хорошо, рука теплая, пальцы шевелятся. После месячной реабилитации мужчину уже могут выписать. После мужчине предстоит еще одна операция в Харькове.