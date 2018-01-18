В Днепре на посту застрелился солдат-срочник

В Днепре со смертельным ранением в голову нашли солдата, который охранял склады. Выстрел был произведен из его же автомата. Предварительная версия – самоубийство.

Об этом сообщает ТСН.

На службу в Нацгвардии парня призвали осенью. Он успел отслужить всего два с половиной месяца. Приехал из Кировоградкой области, был единственным ребенком у родителей. Следователи говорят, что предсмертной записки не оставил и накануне вел себя как обычно.

В воинской части не сомневаются, что солдат сам наложил на себя руки. Мол, на посту в то время стоял один, это зафиксировали камеры наблюдения. О возможных мотивах его поступка, говорят, даже не догадываются.

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Зато источники утверждают, что парень оставил предсмертную записку, в которой жаловался на денежные поборы в воинской части.

"Парень 1998 года рождения предварительно - совершил самоубийство. Начато досудебное расследование и будет выяснять, что именно там произошло", - говорит представитель ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

"Есть подтверждающий материал с камер наблюдения, что это действительно было самоубийство. Причины, которые послужили, в настоящее время неизвестны. Так, он скучал по дому, но каких-либо конфликтные ситуации, которые бы могли привести к этому, нам неизвестны", - утверждают первый заместитель командира воинской части.

Напомним, в Почаевской лавре покончил с собой военный из АТО.