Из-за непогоды свет пропал в 737 населенных пунктах

Больше всего пострадала Одесская область

В результате осложнения погодных условий обесточенными остаются 737 населенных пунктов в 10 областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Больше всего обесточенных населенных пунктов в Одесской области - 502, в Черкасской - 153, Черниговской - 33, Полтавской- 14, Кировоградской - 9, Николаевской - 9, Донецкой - 8, Волынской - 6, Сумской - 2, Винницкая - 1.

В Измаильском районе Одесской области произошло падение 23 опор линии 110 кВ. В результате без электроснабжения, отопления и водоснабжения остались города Измаил и Арциз.

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Вечером 18 января бригадами облэнерго в Измаиле было восстановлено электроснабжение в больницу, роддом, 17 из 19 котельных и в большинстве многоэтажных домов. Частично восстановлено водоснабжение, продолжаются работы по запуску систем отопления.

В Арцизе для обеспечения электроснабжения объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения привлечены 4 электростанции ГСЧС.

Также в ГСЧС сообщают, что заторов на дорогах не наблюдается. Для обеспечения работы снегоочистительной техники частично ограничено движение большегрузного транспорта на отдельных участках дорог в Винницкой, Кировоградской, Киевской, Николаевской, Одесской, Черкасской и Черниговской областях.

Местными органами власти на территории страны развернуты 4 тыс. 25 пунктов обогрева.