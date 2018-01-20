Сутки в АТО прошли для наших бойцов без потерь

Противник продолжает обстреливать из вооружения, которое давно должно быть отведено от линии соприкосновения, позиции Вооруженных Сил Украины.

В общем за минувшие сутки противник 7 раз нарушил режим тишины. Несмотря на то, что враждебные обстрелы несли угрозу жизни наших защитников, украинские воины были вынуждены в одном из случаев открывать огонь из вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

В результате вражеских обстрелов ни один наш военнослужащий не погиб и не был ранен, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении противник несколько раз нарушил режим прекращения огня на Светлодарской дуге, обстреляв из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов защитников Луганского. Вблизи Станицы Луганской незаконные вооруженные формирования устроили непродолжительный обстрел из стрелкового оружия.

На Донецком направлении враг активизировался на Приазовье. Здесь, в послеобеденное время, в районе Широкино, украинские защитники заметили вражескую диверсионно-разведывательную группу, которая двигалась в сторону наших позиций. Когда расстояние стало критически близким, наши воины открыли огонь из стрелкового оружия и заставили диверсантов отойти. Противник оставил на поле боя одного раненого. Силами наших защитников его эвакуировали с поля боя и оказали медицинскую помощь.

В вечернее время, в этом же районе, оккупанты неоднократно вели огонь из тяжелых минометов. Более полутора десятка мин калибра 120-мм разорвались вблизи наших позиций у Широкино и Водяного.