Синоптики предупреждают: погода будет еще хуже

Синоптики предупреждают об осложнении погодных условий 21-23 января в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях.
Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра.
Синоптики прогнозируют сильные осадки в виде мокрого снега, на побережье Черного и Азовского морей - преимущественно дождя; налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица.
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Ожидается усиление скорости ветра до 15-20 м/с, местами 25 м/с, метели, снежные заносы.
Высота снежного покрова увеличится до 20-30 см.
20-21 января, в связи с ожидаемыми снегопадами и метелями, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется, в горах Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Напомним, все ограничения движения на автодорогах Украины сняты.