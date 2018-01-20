К тушению пожара в центре Киева привлечено 22 единицы техники и 84 человек личного состава. Пожарным удалось локализировать огонь. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева.

"По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Горит пятый этаж и крыша здания. Площадь пожара составляет около 800 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в 19:42 на ул. Богдана Хмельницького, 12 возле ЦУМа загорелось нежилое здание.