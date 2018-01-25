Освобожденные украинские заложники рассказали Волкеру о реальной ситуации в тюрьмах ОРДЛО

Очень важно, что американские партнеры Украины из первых уст услышали правду о пытках и издевательствах

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер перед переговорами с помощником президента России Владиславом Сурковым провел встречу с освобожденными украинскими заложниками, рассказавшими о реальной ситуации в тюрьмах ОРДЛО.

Об этом сообщила в четверг первый замглавы Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook.

"Сегодня состоялась встреча освобожденных украинских заложников со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером и послом США Марией Йованович", - написала она.

По словам Геращенко, очень важно, что наши американские партнеры из первых уст услышали правду о пытках и издевательствах, принудительном труде пленных, когда их заставляли разбирать завалы ДАП, отсутствии доступа к медицине, запрете на звонок родным, недопуске МККК к заложникам.

"Но ключевая тема встречи - освобождение всех, кто еще остается в тюрьмах ОРДЛО и российских тюрьмах. Освобожденные военные передали нашим американским партнерам письмо от семей заложников, которые остаются в тюрьмах. Они просили от всех нас - приложить все возможные усилия, чтобы освободить всех", - рассказала первый вице-спикер.

Она выразила признательность освобожденным украинским героям, которые с первых дней на воле присоединились к общей борьбе за украинских заложников, все еще остающихся в тюрьмах.

"Уверена, информация из первых уст об ужасах плена - очень важна для наших партнеров", - подчеркнула Геращенко.

Напомним, Волкер прибыл в Украину во вторник. Он уже встречался с Президентом Петром Порошенко, секретарем СНБО Александром Турчиновым, главой Генштаба Вооруженных Сил Виктором Муженком, и - по сообщению партии "Оппозиционный блок" - с народными депутатами Юрием Бойко и Сергеем Левочкиным.

26 января Волкер планирует провести переговоры с помощником президента России Владиславом Сурковым. Встреча Волкера и Суркова состоится в Дубае.

Во время переговоров стороны обсудят состояние конфликта на востоке Украины, перспективы введения и возможный формат миротворческой миссии.

Как писал "Фокус", 27 декабря на Донбассе состоялся обмен заложников. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на востоке и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложника. Среди освобожденных украинцев - 32 военных и 41 гражданское лицо.