В знак протеста: мужчина взял 7 заложников в Турции, чтобы вступиться за Газу (видео)

Неизвестный зашел в главное здание завода с оружием. Он держит в заложниках работников.

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В Турции неизвестный совершил нападение на фабрику и взял работников в заложники. Об инциденте 1 февраля сообщили в издании Hurriyet.

По данным СМИ, нападение произошло в районе Гебзе провинции Коджаэли, что находится на северо-западе Турции. Примерно в 15:00 в главный корпус завода зашел вооруженный мужчина.

Фото: Hurriyet Фото: Hurriyet Фото: Hurriyet

Сообщается, что он взял в заложники людей, которые были на фабрике. Кроме того, по информации издания, преступник сделал это в знак протеста против нападений Израиля на Газу.

На место происшествия уже направили "много бригад" полиции и медиков. Местный губернатор Седдар Явуз также отправился на фабрику.

Отмечается, что к заводу направили и спецназовцев полиции. Улицу, где он расположен, перекрыли для транспорта и пешеходов.

В местном медиа передали, что речь идет о заводе Procter And Gamble (P&G). Также журналисты уточнили, что в заложники были взяты семь работников.

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