В Дагестане вспыхнул комплекс из торговых центров, произошла эвакуация (видео)

Сначала пожар произошел в двухэтажном здании ЦУМ, после чего огонь перекинулся на соседние ТРЦ. Площадь возгорания составляет не менее 1200 квадратных метров.

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Комплекс из торговых центров вспыхнул в российском Буйнакске, Республика Дагестан. Об этом в Telegram сообщает The Moscow Times.

Сначала пожар произошел в двухэтажном здании ЦУМ, после чего огонь перекинулся на соседние ТРЦ. Площадь возгорания составляет не менее 1200 квадратных метров.

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Украинские "Бобры" атаковали завод "Роснефти" в Туапсе: росСМИ сообщили детали (видео)

По информации РБК, горела кровля двухэтажного здания. Позже, как говорится в сообщении, в МЧС РФ уточнили, что эвакуированы 27 человек.

Российские силовики не назвали причину возгорания.

Пожары в России в январе

В Москве 30 января загорелось здание комитета КПРФ. По данным МЧС, в центре столицы РФ вспыхнул второй этаж административного здания на улице Гиляровского. Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

В среду, 24 января, в российском городе Туапсе, Краснодарский край, были слышны взрывы, а затем вспыхнул пожар на нефтебазе "Роснефть". Жители Туапсе сообщали о пожаре в районе местной нефтебазы. По словам очевидцев, перед этим над городом были слышны взрывы, российские войска могли применить ПВО.

В порту вблизи Петербурга 21 января произошел пожар. Дроны атаковали объекты нефтяного терминала "Усть-Луга" компании "Новатэк", произошли два взрыва. Перед атаками местные жители слышали звук беспилотников.

Напомним, 28 сентября в Ташкенте вспыхнул таможенный склад аэропорта. По данным МЧС Узбекистана, причиной взрыва в столице стала "сильная молния". В Сети пишут, что взрыв был такой силы, что от "склада почти ничего не осталось".