В Украине изменят требования к составу автомобильных аптечек

Минздрав заявил о подготовке проекта приказа, цель которого - привести автомобильные аптечки в соответствие с европейскими нормами и стандартами.
Мотоциклетные, автомобильные и автобусные медицинские аптечки должны быть оснащены средствами для оказания первой помощи при ДТП и не должны содержать какие-либо медицинские препараты, напоминает Укринформ.
Итак, в аптечке должны быть:
- 2 пары перчаток для медицинских процедур высокого риска
- средства для защиты глаз
- средства для остановки кровотечения - такие как жгут САТ (Combat Application Tourniquet)
- кровоостанавливающий бинт с гемостатическим средством
- марлевые салфетки различных размеров
- эластичные бинты с возможностью фиксации
- пластыри разных размеров
- термоодеяло
- клапан с пленкой для проведения искусственного дыхания
- атравматичные ножницы для того, чтобы иметь возможность разрезать одежду на пострадавшем
- большой платок, которым можно зафиксировать конечность пострадавшего
- жилет со светоотражающими элементами
- четкая и понятная инструкция по применению этих средств
Стоимость аптечки в новой комплектации может быть до 600 грн.
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