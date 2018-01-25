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Главная » Страна » Волкер сказал, за сколько времени можно достичь мира на Донбассе

Волкер сказал, за сколько времени можно достичь мира на Донбассе

Волкер сказал, за сколько времени можно достичь мира на Донбассе
Курт Волкер / Фото: flickr.com/usembassykyiv

Окончание боев в 2018 году могло бы стать базой для выполнения минских договоренностей

25.01.18 168
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Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер выразил надежду, что мир на Донбассе наступит в 2018 году. Об том он сказал, отвечая на вопрос о надеждах и целях на текущий год, передает Русская служба BBC.

"Мир, вне всякого сомнения. Мы хотим увидеть мир и окончание боев. Мы хотим видеть всех граждан Украины в спокойствии и безопасности. Это могло бы стать базой для начала полного выполнения минских соглашений. И всего этого можно достичь за 12 месяцев", – заявил он.

Напомним, Курт Волкер, который занимается урегулированием ситуации на Донбассе, прибыл в Киев 23 января, а 26 января в Дубае проведет переговоры с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Волкер не верит, что на этой встрече будут достигнуты договоренности.

Они уже встречались 21 августа 2017 года в Минске, 7 октября и 13 ноября в Белграде.

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