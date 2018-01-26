Как избежать травм при гололеде

Власти Киева предупреждают о гололеде на дорогах и дают рекомендации по избежанию травм и ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Учитывая погодные условия, в случае возникновения гололеда на дорогах и пешеходных зонах города водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут повлечь за собой аварийные ситуации, при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений понижать скорость до минимума: не забывать включить габаритные огни или противотуманные фонари, в случае ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не использовать автотранспорт с летними шинами", - говорится в сообщении.

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Кроме того, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА акцентирует внимание на советах для пешеходов: ходите не спеша, ноги слегка расслабьте и немного согните в коленях, ступайте на всю подошву; не держите руки в карманах - это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы - так лучше удержать равновесие; при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробуйте быстро присесть - это наиболее реальный шанс удержаться на ногах если падения не избежать - напрягите мышцы, сгруппируйтесь, а прикоснувшись к земле попробуйте перекатиться, - удар, направленный на вас, уменьшит силу; будьте внимательны и на тротуаре - автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить; когда перебегаете дорогу перед автомобилем, учтите, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4-5 раз; обходите металлические крышки люков - как правило, они покрыты льдом.