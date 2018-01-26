Появились подробности о новых санкциях США против РФ

Наказали тех, кто работает в оккупированном Крыму

США расширили санкционный список против России из-за ситуации в Украине, добавив в него 21 физическое лицо и 12 компаний. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства финансов США, передает Европейская правда.

Cреди физических лиц в санкционный список попали как граждане РФ, так и граждане Украины, причастные к деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Значительная часть санкционного списка – российские чиновники и бизнесмены, причастные к деятельности в оккупированном Крыму.

В список, в частности, попали лица и предприятия, причастные к поставкам в Крым оборудования Siemens для строительства электростанции. Среди них – заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгений Грабчак, глава компании "Технопромэкспорт" Сергей Топор-Гилка.

Под санкциями США отныне будут находиться ЗАО "ВО Технопромэкспорт" и ключевой российский партнер Siemens – компания "Силовые машины".

В санкционный перечень попали Акционерное общество ВАД, которое строит дорогу в оккупированном Крыму, а также ее директор Валерий Абрамов и его первый заместитель Виктор Перевалов.

Санкции наложены на нового "губернатора" Севастополя Дмитрия Овсянникова.

В числе компаний, попавших под санкции: ООО "ПО "Киришинефтеоргсинтез" (входит в ОАО "Сургутнефтегаз"), "Сургутнефтегазбанк", страховое общество "Сургутнефтегаз", еще несколько "дочек" "Сургутнефтегаза", который уже находится под секторальными санкциями.

Также под санкции попали ООО "Киришиавтосервис", "Ленгипронефтехим", ООО "Медиа-Инвест", ООО "Новгороднефтепродукт", "Псковнефтепродукт" "Сургутмебель", "Калининграднефтепродукт", "Псковнефтепродукт", "Тверьнефтепродукт", "Совхоз "Червишевский".