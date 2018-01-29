Для Донецкой и Луганской областей сделают бесплатную русскоязычную газету

Министерство информационной политики Украины объявило тендер на производство русскоязычной газеты для бесплатного распространения в Донецкой и Луганской областях.
Данные об этом содержит система публичных закупок ProZorro.
Ожидаемая стоимость - 11,6 млн грн.
Победитель тендера должен будет с марта по декабрь 2018 года издавать русскоязычную газету с цветной обложкой и бесплатно распространять в Донецкой и Луганской областях.
Газета должна выходить на восьми полосах дважды в месяц тиражом 250 тыс. экземпляров. План каждого номера нужно будет согласовывать с ответственным представителем Мининформполитики.
Напомним, Аваков оценил уровень свободы слова в Украине на "пять с плюсом".