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Главная » Страна » Парламентские партии потратили за год более 400 млн грн из госбюджета

Парламентские партии потратили за год более 400 млн грн из госбюджета

Парламентские партии потратили за год более 400 млн грн из госбюджета
Фото: РБК-Украина

Большая часть денег ушла на рекламную кампанию в СМИ

29.01.18 332
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Парламентские партии Украины потратили более 400 млн грн государственных средств в период с июля 2016 по сентябрь 2017 года.

Об этом рассказал аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок, сообщает УНН.

В исследовании КИУ говорится, что поскольку у партий практически нет собственных средств, то почти все расходы проводились за деньги госбюджета.

Рыбачок отметил, что за 14 месяцев парламентские партии потратили 436,9 млн грн, из которых 407,2 млн грн — средства государственного бюджета. Большая часть средств ушла на рекламную кампанию в средствах массовой информации — 126,8 млн грн.

На местные организации идет 68,5 млн грн, материальные выплаты и оплата услуг — 66,4 млн.

Остальные средства народные избранники потратили на зарплаты работникам и аренду помещений — 57,4 та 46,5 млн грн соответственно.

Напомним, социологи назвали электоральные симпатии украинцев.

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