Парламентские партии потратили за год более 400 млн грн из госбюджета

Большая часть денег ушла на рекламную кампанию в СМИ

Парламентские партии Украины потратили более 400 млн грн государственных средств в период с июля 2016 по сентябрь 2017 года.

Об этом рассказал аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок, сообщает УНН.

В исследовании КИУ говорится, что поскольку у партий практически нет собственных средств, то почти все расходы проводились за деньги госбюджета.

Рыбачок отметил, что за 14 месяцев парламентские партии потратили 436,9 млн грн, из которых 407,2 млн грн — средства государственного бюджета. Большая часть средств ушла на рекламную кампанию в средствах массовой информации — 126,8 млн грн.

На местные организации идет 68,5 млн грн, материальные выплаты и оплата услуг — 66,4 млн.

Остальные средства народные избранники потратили на зарплаты работникам и аренду помещений — 57,4 та 46,5 млн грн соответственно.

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