Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Командир "Национальных дружин" рассказал, кто они такие и где берут деньги

Командир "Национальных дружин" рассказал, кто они такие и где берут деньги

Командир "Национальных дружин" рассказал, кто они такие и где берут деньги
Фото: УНИАН

Все, мол, держится на альтруизме

31.01.18 226
010

Командир общественной организации "Национальные дружины" Игорь Михайленко уверяет, что они функционируют за счет "альтруизма" членов организации. 

Об этом он сказал во время пресс-конференции, отвечая на вопрос о финансировании организации, за счет кого и чего она существует, передает УНИАН.

"За счет активизма, альтруизма людей, которые находятся в моей организации", - заверил командир. 

По его словам, форма участников организации закупается за их личный счет. На вопрос, будет ли организация платить активистам деньги за участие в акциях и пикетах от частных предприятий или политических организаций, Михайленко сказал: "Ситуация не рассматривается у нас как таковая. Средства никто никому за их деятельность не платит. Мы активисты и стоим на базах активизма... Средств, каких-то проплаченных акций у нас нет". 

На уточнение, финансируется ли организация исключительно за счет взносов её членов, и существует ли фиксированная сумма взносов, а также за счет чего они осуществляют свои спортивные проекты, тренировки, командир организации заявил, что площадки для тренировок им предоставляют на базе договоренностей, бесплатно. 

"Нет фиксированной суммы. Кто сколько хочет, тот столько и принесет", - сказал Михайленко. 

Напомним, политическая партия "Национальный корпус" в воскресенье, 28 января, в Киеве организовала церемонию присяги более 600 участников общественной организации "Национальные дружины". В организации заявляют, что целью её деятельности является обеспечение порядка на улицах городов.

Ранее в МВД рассказали о правах патрулей "Национальных дружин".

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
В Украине не должно быть никаких парамилитарных движений, - АваковВ МВД отчитались о конфискате на границе за 2017 годВ МВД рассказали о правах патрулей "нацдружины"

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Комната страха. Как говорить с детьми о смерти 12689
  2. Не злите Брюссель. Хьюг Мингарелли о евроинтеграции и войне против НАБУ 8283
  3. Бой под Крутами: мифы и факты. Как это было 100 лет назад 10644
  4. 10 лет спустя. Какой может стать Украина к 2028 году 4488
  5. Откуда приходит солнце. Мифы и правда о Японии и японцах 4029
  6. Цензурный Сталинград. Как запретить неприятное и обидное 4566
  7. Ушла в Земноморье. Что оставила после себя Урсула Ле Гуин 3599
  8. Сестра Сенцова. Наталья Каплан о брате, слежке ФСБ и играх политиков 3126
  9. Загадки человечества. Топ-5 необъяснимых явлений 6637
  10. Это полный провал. Фильмы и сериалы, не выдержавшие тест на толерантность 36310
  1. Входы и выходы в Кабмин перекрыли военные пенсионеры 7725 / 8388
  2. Правительство обновило порядок назначения пенсий 4422 / 4915
  3. Беларусь объяснила "заморозку" военно-технического сотрудничества с Украиной 4348 / 5029
  4. "Кремлевский доклад". Главные вопросы о "черном списке" российской элиты 2810 / 3160
  5. Спящий режим. Почему украинцы впали в апатию 2706 / 2869
  6. Кабмин уволил главу Фискальной службы Насирова 1871 / 1883
  7. "Кремлевский список" США в последний момент подменили, – Андерс Ослунд 1869 / 2014
  8. Полиция завершила расследование дела о смертельном ДТП в Харькове 1720 / 2299
  9. Список Путина. Во что обойдётся близость к Кремлю 1666 / 3866
  10. Без паники и истерики. Врач Наталья Лелюх о беременности и абортах 1622 / 2147
  1. Спящий режим. Почему украинцы впали в апатию 25 / 2869
  2. Входы и выходы в Кабмин перекрыли военные пенсионеры 24 / 8388
  3. "Кремлевский список" США в последний момент подменили, – Андерс Ослунд 15 / 2014
  4. Россия заставляет переселенцев подавать иски против Украины в ЕСПЧ, - Минюст 9 / 1770
  5. "Кремлевский доклад". Главные вопросы о "черном списке" российской элиты 8 / 3160
  6. Без паники и истерики. Врач Наталья Лелюх о беременности и абортах 7 / 2147
  7. Список Путина. Во что обойдётся близость к Кремлю 6 / 3866
  8. Кабмин уволил главу Фискальной службы Насирова 5 / 1883
  9. Чехия в 2018 году готова принять вдвое больше заробитчан из Украины 5 / 443
  10. Бой под Крутами: мифы и факты. Как это было 100 лет назад 4 / 10644
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.