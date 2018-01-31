Командир "Национальных дружин" рассказал, кто они такие и где берут деньги

Командир общественной организации "Национальные дружины" Игорь Михайленко уверяет, что они функционируют за счет "альтруизма" членов организации.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, отвечая на вопрос о финансировании организации, за счет кого и чего она существует, передает УНИАН.



"За счет активизма, альтруизма людей, которые находятся в моей организации", - заверил командир.

По его словам, форма участников организации закупается за их личный счет. На вопрос, будет ли организация платить активистам деньги за участие в акциях и пикетах от частных предприятий или политических организаций, Михайленко сказал: "Ситуация не рассматривается у нас как таковая. Средства никто никому за их деятельность не платит. Мы активисты и стоим на базах активизма... Средств, каких-то проплаченных акций у нас нет".

На уточнение, финансируется ли организация исключительно за счет взносов её членов, и существует ли фиксированная сумма взносов, а также за счет чего они осуществляют свои спортивные проекты, тренировки, командир организации заявил, что площадки для тренировок им предоставляют на базе договоренностей, бесплатно.

"Нет фиксированной суммы. Кто сколько хочет, тот столько и принесет", - сказал Михайленко.

Напомним, политическая партия "Национальный корпус" в воскресенье, 28 января, в Киеве организовала церемонию присяги более 600 участников общественной организации "Национальные дружины". В организации заявляют, что целью её деятельности является обеспечение порядка на улицах городов.

Ранее в МВД рассказали о правах патрулей "Национальных дружин".