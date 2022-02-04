Телеграм-каналы РФ разгоняют фейк о Нацкорпусе с руководством по созданию самодельных бомб (фото)

Опубликованный ролик содержит ряд ляпов, например, грамматические ошибки, неверный логотип Национального корпуса и ряд других.

Ряд российских телеграм-каналов опубликовало видео от якобы Национального корпуса с инструкцией создания самодельных взрывных устройств, однако оно содержит ряд ошибок и неточностей. Об этом сообщается в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности в телеграме.

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Указывается, что первым фейковое видео появилось в телеграм-канале "Политнавигатор". Публикация появилась с заголовком "У Тягнибока хотят создать "грязную" ядерную бомбу и применить против агрессора" еще 10 декабря 2021 года. Однако только сейчас ее начали тиражировать в телеграм-каналах, предположительно аффилированных с ФСБ России.

[ + – ] Первая публикация появилась еще в декабре 2021

В частности, на телеграм-канале "Военный обозреватель" сегодня, 4 февраля, вышла публикация со скриншотами из видео. В Нацкорпусе уже опровергли свою причастность к видео, однако следует обратить внимание на ряд моментов.

На видео присутствует ряд грамматических ошибок, например, "радиоактивним", а не "радІоактивним", "пораження", а не "ураження". Это может указывать о российском происхождении видео.

На видеозаписи неправильный логотип Национального корпуса, вместо желтого и в левом правом углу, авторы фейка использовали синий логотип и в правом верхнем углу.

[ + – ] Скриншот публикации Военного обозревателя

"Официально сообщаем, что этот видеоматериал является плохо изготовленной подделкой, а вся эта история – произведением больной фантазии россиян с целью дискредитации как нашей партии, так и в целом Украины", — подчеркнули в обращении Национального корпуса.

[ + – ] Синий логотип Нацкорпуса и грамматические ошибки Фото: скриншот

[ + – ] Оригинальный логотип Нацкорпуса

Напомним, в США подтвердили информацию о том, что Россия может сымитировать нападение Украины на ОРДЛО сняв пропагандисткий ролик с трупами и актерами "оплакивающих" своих родственников, погибших в результате "атаки украинской армии".

При этом по информации The Mirror, Россия может вторгнуться в Украину из Чернобыля. Для избежания этого Украина отправила 8 тыс. военных в Чернобыль.