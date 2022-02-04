Телеграм-канали РФ розганяють фейк про Нацкорпус із керівництвом зі створення саморобних бомб (фото)

Опублікований ролик містить низку ляпів, наприклад, граматичні помилки, неправильний логотип Національного корпусу й інші.

Низка російських телеграм-каналів опублікували відео від нібито Національний корпус з інструкцією створення саморобних вибухових пристроїв, проте воно містить низку помилок і неточностей. Про це повідомляється в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки в телеграмі.

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Вказується, що першим фейковим відео з'явилося в телеграм-каналі "Політнавігатор". Публікація з'явилася із заголовком "У Тягнибока хочуть створити "брудну" ядерну бомбу та застосувати проти агресора" ще 10 грудня 2021 року. Однак тільки зараз її почали тиражувати в телеграм-каналах, ймовірно, афілійованих з ФСБ Росії.

[ + – ] Перша публікація з'явилася ще в грудні 2021 року.

Зокрема, на телеграм-каналі "Військовий оглядач" сьогодні, 4 лютого, вийшла публікація зі скріншотами з відео. У Нацкорпусі вже спростували свою причетність до відео, однак варто звернути увагу на низку моментів:

на відео є низка граматичних помилок, наприклад, "радиоактивним", а не "радІоактивним", "пораження", а не "ураження". Це може вказувати на російське походження відео.

на відеозаписі неправильний логотип Національного корпусу, замість жовтого й у лівому правому кутку, автори фейку використовували синій логотип і в правому верхньому кутку.

[ + – ] Скріншот публікації Військового оглядача

"Офіційно повідомляємо, що цей відеоматеріал є погано виготовленою підробкою, а вся ця історія — витвором хворої фантазії росіян із метою дискредитації як нашої партії, так і загалом України", — наголосили у зверненні Національного корпусу.

[ + – ] Синій логотип Нацкорпусу та граматичні помилки Фото: Скріншот

[ + – ] Оригінальний логотип Нацкорпусу

Нагадаємо, у США підтвердили інформацію про те, що Росія може зімітувати напад України на ОРДЛО, знявши пропагандистський ролик із трупами й акторами, які "оплакують" своїх родичів, котрі загинули внаслідок "атаки української армії".

При цьому, за інформацією The Mirror, Росія може вторгнутися в Україну з Чорнобиля. Для запобігання цьому Україна відправила 8 тис. військових у Чорнобиль.