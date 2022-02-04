Телеграм-канали РФ розганяють фейк про Нацкорпус із керівництвом зі створення саморобних бомб (фото)
Опублікований ролик містить низку ляпів, наприклад, граматичні помилки, неправильний логотип Національного корпусу й інші.
Низка російських телеграм-каналів опублікували відео від нібито Національний корпус з інструкцією створення саморобних вибухових пристроїв, проте воно містить низку помилок і неточностей. Про це повідомляється в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки в телеграмі.
Вказується, що першим фейковим відео з'явилося в телеграм-каналі "Політнавігатор". Публікація з'явилася із заголовком "У Тягнибока хочуть створити "брудну" ядерну бомбу та застосувати проти агресора" ще 10 грудня 2021 року. Однак тільки зараз її почали тиражувати в телеграм-каналах, ймовірно, афілійованих з ФСБ Росії.
Зокрема, на телеграм-каналі "Військовий оглядач" сьогодні, 4 лютого, вийшла публікація зі скріншотами з відео. У Нацкорпусі вже спростували свою причетність до відео, однак варто звернути увагу на низку моментів:
- на відео є низка граматичних помилок, наприклад, "радиоактивним", а не "радІоактивним", "пораження", а не "ураження". Це може вказувати на російське походження відео.
- на відеозаписі неправильний логотип Національного корпусу, замість жовтого й у лівому правому кутку, автори фейку використовували синій логотип і в правому верхньому кутку.
"Офіційно повідомляємо, що цей відеоматеріал є погано виготовленою підробкою, а вся ця історія — витвором хворої фантазії росіян із метою дискредитації як нашої партії, так і загалом України", — наголосили у зверненні Національного корпусу.
Нагадаємо, у США підтвердили інформацію про те, що Росія може зімітувати напад України на ОРДЛО, знявши пропагандистський ролик із трупами й акторами, які "оплакують" своїх родичів, котрі загинули внаслідок "атаки української армії".
При цьому, за інформацією The Mirror, Росія може вторгнутися в Україну з Чорнобиля. Для запобігання цьому Україна відправила 8 тис. військових у Чорнобиль.