7-летний Захар Лескова из США обнаружил, что в британской энциклопедии "1000+ научных фактов" самолет Ан-225 "Мрия" назван "российским", и обратился к издателю с просьбой исправить ошибку. Соответствующее видео размещено на YouTube

Позже Захар опубликовал еще одно видео, в котором сообщил, что он получил письмо от издателей Miles Kelly Publishing, в котором они пообещали исправить ошибку в энциклопедии.

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Захара за поддержку Украины.

"Мрия" - это украинское слово. И украинский - а не русский - самолет-рекордсмен. Любознательный семилетний блоггер Захар Лесков об этом знает. А благодаря его настойчивости узнают еще больше людей во всем мире. Спасибо, Захар, что так искренне болеешь за Украину", - отметил глава государства.