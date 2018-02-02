Смертельное ДТП в Харькове: обвинительный акт передали в суд

Обвинительный акт по делу о смертельном ДТП в Харькове передали в Киевский районный суд города. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"2 февраля 2018 года в 16.00 в производство Киевского районного суда г. Харькова поступил обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Зайцевой О.А. и Дронова Г.А. по ч.3 ст.286 УК Украины", - говорится в сообщении.

Обвинительный акт распределен на судью Виктора Попраса.

Напомним, 18 октября в девять часов вечера на одной из центральных улиц Харькова произошло страшное ДТП - внедорожник Lexus RX 350, за рулем которого находилась 20-летняя Елена Зайцева, столкнулся с Volkswagen Touareg и протаранил толпу людей, стоявших на пешеходном переходе.

В результате произошедшего пять человек погибли на месте, еще шестеро попали в больницу. Позже одна из пострадавших скончалась в больнице.

13 декабря Елена Зайцева признала свою вину в смертельном ДТП в Харькове и попросила прошения у пострадавших.