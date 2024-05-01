"Пытаются запугать людей": Терехов рассказал о новой тактике атак ВС РФ по Харькову (видео)

По словам мэра Харькова, противник наносит удары по жилым застройкам, частным гаражам и критической инфраструктуре. Это приводит к дефициту электроснабжения.

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Харьков продолжает страдать от регулярных обстрелов российских оккупантов. С недавнего времени противник применяет еще и новую тактику. Об этом в эфире телемарафона детальнее рассказал мэр города Игорь Терехов.

По его словам, в регионе ежедневно звучат взрывы и происходят разрушения. В ночь на 1 мая было несколько взрывов. Первая управляемая авиабомба попала в землю в лесополосе, а вторая — в частные жилые дома, что в результате привело к разрушениям. К счастью, никто не пострадал, а на месте работают коммунальные предприятия, которые помогают жителям устранить последствия атаки.

Кроме того, мэр Харькова заметил, что российские оккупанты начали менять тактику своего террора. Под ударом оказываются новые объекты.

"Жилые застройки, частные гаражи, до того были трансформаторные подстанции, ТЭС. Сегодня мы имеем дефицит электроснабжения, введены графики отключения электроснабжения. Они (россияне, – ред.) пытаются запугать людей, запугать население. Но я уверен, что Харьков несокрушимый, горожане несокрушимые и это им точно не удастся", — заявил Игорь Терехов.

Напомним, 30 апреля также сообщалось о том, что ВС РФ запустили по Харькову две авиабомбы, однако тогда без жертв не обошлось. По информации чиновников, под обстрелами оказались Холодногорский и Киевский районы города. Россияне нанесли удары по гражданской инфраструктуре, а места прилетов зафиксированы возле парковой зоны.

Также сообщалось, что РФ нарушила санкции против КНДР и атаковала Харьков северокорейской ракетой, о чем заявили в комитете Совета безопасности ООН. По их данным, информация о траектории, предоставленная украинскими властями, указывает на то, что запуск состоялся в пределах территории России.