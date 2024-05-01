"Намагаються залякати людей": Терехов розповів про нову тактику атак ЗС РФ по Харкову (відео)

За словами мера Харкова, противник завдає ударів по житлових забудовах, приватних гаражах і критичній інфраструктурі. Це призводить до дефіциту електропостачання.

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Харків продовжує потерпати від регулярних обстрілів російських окупантів. Віднедавна противник застосовує ще й нову тактику. Про це в ефірі телемарафону детальніше розповів мер міста Ігор Терехов.

За його словами, в регіоні щодня лунають вибухи і відбуваються руйнування. У ніч на 1 травня було кілька вибухів. Перша керована авіабомба влучила в землю в лісосмузі, а друга — у приватні житлові будинки, що зрештою призвело до руйнувань. На щастя, ніхто не постраждав, а на місці працюють комунальні підприємства, які допомагають жителям усунути наслідки атаки.

Крім того, мер Харкова зауважив, що російські окупанти почали змінювати тактику свого терору. Під ударом опиняються нові об'єкти.

"Житлові забудови, приватні гаражі, до того були трансформаторні підстанції, ТЕС. Сьогодні ми маємо дефіцит електропостачання, введено графіки відключення електропостачання. Вони (росіяни, — ред.) намагаються залякати людей, залякати населення. Але я впевнений, що Харків незламний, городяни незламні і це їм точно не вдасться", — заявив Ігор Терехов.

Нагадаємо, 30 квітня також повідомлялося про те, що ЗС РФ запустили по Харкову дві авіабомби, однак тоді без жертв не обійшлося. За інформацією чиновників, під обстрілами опинилися Холодногірський і Київський райони міста. Росіяни завдали ударів по цивільній інфраструктурі, а місця прильотів зафіксовано біля паркової зони.

Також повідомлялося, що РФ порушила санкції проти КНДР і атакувала Харків північнокорейською ракетою, про що заявили в комітеті Ради безпеки ООН. За їхніми даними, інформація про траєкторію, надана українською владою, вказує на те, що запуск відбувся в межах території Росії.