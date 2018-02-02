Украина накажет Volkswagen и Adidas за работу в Крыму, - Климкин

Украина рассматривает меры против немецких компаний Volkswagen и Adidas, которые, несмотря на санкции, продолжают работать в оккупированном Крыму. Об этом в интервью Rheinische Post рассказал министр иностранных дел Павел Климкин, передает Европейская правда.

"Каждая попытка обойти в тот или иной способ санкции, введенные в связи с аннексией Крыма, должна наказываться по закону", - отметил Климкин.

По его словам, Украина сейчас находится в процессе поиска соответствующих юридических механизмов.

"В нашем распоряжении есть широкий спектр механизмов, которые мы можем использовать. Мы находимся в процессе поиска сбалансированного решения. Однако я пока не могу раскрыть детали, поскольку здесь требуется определенная конфиденциальность", - подчеркнул Климкин.

Ранее украинские дипломаты нашли во французском магазине глобусы с "неукраинским" Крымом.