1 февраля в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб наш военнослужащий

Вторая половина прошедших суток, начиная примерно с 17.00, прошла без нарушения режима прекращения огня. Основная огневая активность боевиков российско-оккупационных войск наблюдалась вчера в светлое время суток. Агрессор продолжал применять минометы и пехотное вооружение.

Вследствие вражеских обстрелов трое украинских воинов получили ранения. Военнослужащие были оперативно эвакуированы в военные госпитали, им предоставлен необходимый объем лекарственной помощи, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении противник почти 3 часа с небольшим перерывом обстреливал позиции украинских защитников из 82-мм минометов, гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки. На юге Донецкой области враг нарушал режим тишины из 82-мм минометов и гранатометов в районе населенных пунктов Лебединское и Павлополь.

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В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 4 обстрела оборонительных укреплений сил АТО со стороны российско-оккупационных войск.

По уточненной информации, 1 февраля в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Выражаем соболезнования родным и близким защитника, который отдал жизнь за мирное будущее Украины.