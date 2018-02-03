Донбассу опять грозит экологическая катастрофа

Украинская сторона СЦКК заявляет о бездействии боевиков по ремонту объектов промышленных отходов коксохимического производства в Донецкой области

Отказ контролируемых Россией боевиков дать гарантии безопасности для проведения ремонтных работ на объектах промышленных отходов коксохимического производства вблизи Новгородского Донецкой области может привести к экологической катастрофе.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины со ссылкой на Украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

"Украинская сторона СЦКК информирует, что преступная деятельность (бездействие) главарей оккупационной власти ОРДО по игнорированию заявок предприятий Донбасса о предоставлении гарантий безопасности на время проведения обслуживания и ремонтно-восстановительных работ на критических объектах инфраструктуры уже в ближайшей перспективе может привести к аварийным ситуациям с непредсказуемыми последствиями", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что срочного реагирования требует ситуация, сложившаяся на объектах шламонакопителя 3-й очереди промышленных отходов коксохимического производства ООО НПО "Инкор и Ко", которое расположено вблизи Новгородского.



"Большое количество осадков и сезонные колебания температуры требуют немедленного проведения работ по обслуживанию и текущему ремонту объектов шламонакопителя, среди которых: восстановление всасывающего устройства трубопровода возврата осветленной воды из шламонакопителя 3-й очереди к предприятию для перелива химически опасных веществ через дамбу; обследования дамбы шламонакопителя 3-й очереди и шламопроводов; отбор проб жидкости и твердых отложений; отсыпки глиной дамбы шламонакопителя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинской стороной СЦКК и представителями аварийно-спасательной службы указанного фенольного производства скоординирован необходимый порядок действий по проведению обслуживания и ремонта определенных объектов. Однако проведение работ невозможно, поскольку до сих пор гарантий безопасности со стороны ОРДО нет.

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что подобные действия (бездействие) главарей ОРДО могут привести к экологической катастрофе на Донбассе, последствия которой ощутят на себе все жители по обе стороны линии разграничения", - предупреждают украинские военные.

Напомним, в январе ПАСЕ приняла резолюцию о гуманитарных последствиях войны в Украине.