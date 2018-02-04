Все митинги в Киеве завершились без происшествий. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

Отмечается, что самыми массовыми акциями были "Марш за будущее" сторонников Михеила Саакашвили и протест Авто Евро Силы за упрощение регистрации автомобилей на европейских номерах.

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"В центральной части столицы состоялись массовые мероприятия, участие в которых приняли около 3500 граждан. 2,5 тысячи из них - в "Марше за будущее" и 1000 - в акции "Авто Евро Сила". Всего за порядком следили около двух тысяч работников Нацполиции и Национальной гвардии", - отметил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Фото: Нацполиция