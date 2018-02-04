Лайнер МАУ совершил аварийную посадку в Тбилиси

Самолет украинской авиакомпании "Международные авиалинии Украины", осуществлявший рейс Киев-Тбилиси, в воскресенье, 4 февраля, совершил аварийную посадку в Тбилисском международном аэропорту. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на грузинские СМИ.
Причиной аварийной посадки, предположительно, стала неисправность тормозной системы.
Самолет сделал над Тбилиси три незапланированных круга и с опозданием на 35 минут совершил аварийную посадку с приземлением на высокой скорости.
Перед посадкой экипаж самолета проинструктировал пассажиров о мерах безопасности при жесткой посадке.
Во время снижения самолета в аэропорту уже были мобилизованы пожарные бригады и машина "скорой помощи". Никто из пассажиров или членов экипажа не пострадал.