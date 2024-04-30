Протесты в Грузии: полиция разгоняет людей водометами и резиновыми пулями (видео)

По словам журналистов, полиция задерживает участников митинга возле здания парламента. До этого они применили против людей перцовый спрей, из-за чего пострадали несколько человек.

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В Грузии продолжаются протесты. Так, в Тбилиси полиция применяет слезоточивый газ, водомет и резиновые пули, чтобы разгонять людей. Об этом пишет издание "Эхо Кавказа".

По словам журналистов, силовики предупредили протестующих об использовании спецсредств. До этого участники митинга на улице Читадзе попытались убрать установленные заграждения и перекрыть ими дорогу.

Кроме того, как сообщается, полиция задерживает участников митинга возле здания парламента. До этого они применили против людей перцовый спрей. Из-за этого пострадали несколько граждан. На месте работают медики, которые оказывают первую помощь пострадавшим.

В Министерстве внутренних дел Грузии пояснили, что спецсредства были использованы якобы из-за "неподчинения законным требованиям правоохранителей".

"Для наведения порядка Министерство внутренних дел применило предусмотренные законом специальные средства. Протестующие оказали словесное и физическое сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, а также бросали в их сторону различные предметы", — сказано в сообщении.

Протесты в Грузии

Также журналисты сообщали, что участники митинга находившиеся здесь скандировали в сторону выходящих из здания парламента депутатов от партии "Грузинская мечта": "Русские!", "Рабы!"

Почему в Грузии выходят на протесты

Отметим, что еще 9 апреля в Тбилиси начались протесты. Митинги начались после того, как лидер парламентского большинства Грузинской мечты Мамука Мдинарадзе заявил, что его партия во второй раз внесет в парламент законопроект о "иностранных агентов".

"Возвращение этого закона – оскорбление всех нас и этой страны, этот закон – русский закон, и не точка, а восклицательный знак. Вы один в один перевели с российского", — прокомментировал такое решение оппозиционер Шалвой Папуашвили.

Напомним, 17 апреля сообщалось, что в ЕС пригрозили Грузии проблемами со вступлением из-за закона об "иноагентах". Боррель призывает власти государства воздержаться от принятия законодательства, которое может скомпрометировать путь страны в европейское сообщество, поддерживаемый подавляющим большинством граждан.

Также 15 апреля в парламенте Грузии оппозиционер устроил драку из-за "российского закона". По словам Алеко Элисашвили, он всегда пытался искать диалог с "Грузинской мечтой", "а они нас ведут в Россию". Он также призвал выходить на улицу.