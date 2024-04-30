Протести в Грузії: поліція розганяє людей водометами та гумовими кулями (відео)

За словами журналістів, поліція затримує учасників мітингу біля будівлі парламенту. До цього вони застосували проти людей перцевий спрей, через що постраждали кілька людей.

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У Грузії тривають протести. Так, у Тбілісі поліція застосовує сльозогінний газ, водомет і гумові кулі, щоб розганяти людей. Про це пише видання "Эхо Кавказа".

За словами журналістів, силовики попередили протестувальників про використання спецзасобів. До цього учасники мітингу на вулиці Читадзе спробували прибрати встановлені загородження і перекрити ними дорогу.

Крім того, як повідомляється, поліція затримує учасників мітингу біля будівлі парламенту. До цього вони застосували проти людей перцевий спрей. Через це постраждали кілька громадян. На місці працюють медики, які надають першу допомогу постраждалим.

У Міністерстві внутрішніх справ Грузії пояснили, що спецзасоби були використані нібито через "непокору законним вимогам правоохоронців".

"Для наведення порядку Міністерство внутрішніх справ застосувало передбачені законом спеціальні засоби. Протестувальники чинили словесний і фізичний опір співробітникам правоохоронних органів, а також кидали в їхній бік різні предмети", — ідеться в повідомленні.

Протести в Грузії

Також журналісти повідомляли, що учасники мітингу, які перебували тут, скандували у бік депутатів від партії "Грузинська мрія", які виходили з будівлі парламенту: "Росіяни!", "Раби!"

Чому в Грузії виходять на протести

Зазначимо, що ще 9 квітня в Тбілісі почалися протести. Мітинги почалися після того, як лідер парламентської більшості Грузинської мрії Мамука Мдінарадзе заявив, що його партія вдруге внесе до парламенту законопроєкт про "іноземних агентів".

"Повернення цього закону — образа всіх нас і цієї країни, цей закон — російський закон, і не крапка, а знак оклику. Ви один в один переклали з російського", — прокоментував таке рішення опозиціонер Шалвой Папуашвілі.

Нагадаємо, 17 квітня повідомлялося, що в ЄС пригрозили Грузії проблемами зі вступом через закон про "іноагентів". Боррель закликає владу держави утриматися від ухвалення законодавства, яке може скомпрометувати шлях країни до європейського співтовариства, підтримуваний переважною більшістю громадян.

Також 15 квітня в парламенті Грузії опозиціонер влаштував бійку через "російський закон". За словами Алеко Елісашвілі, він завжди намагався шукати діалог із "Грузинською мрією", "а вони нас ведуть у Росію". Він також закликав виходити на вулицю.