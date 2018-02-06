Российская шпионка из украинской Нацгвардии отделалась четырьмя годами тюрьмы

По законодательству, госизмена наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет

Соломенский райсуд Киева вынес приговор военнослужащей Национальной гвардии, которую разоблачили в работе на российские спецслужбы.

Как сообщили в СБУ, ее признали виновной в государственной измене.

"Техник-оператор отдела информационного обеспечения Центральной базы хранения Нацгвардии была завербована ГУ Генштаба ВС РФ во время визита к родной сестре, которая проживает в Москве. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что женщина собирала и передавала спецслужбам РФ сведения, составляющие государственную тайну", - говорится в сообщении.

Для экстренного выхода на связь с кураторами злоумышленнице предоставили адрес электронной почты и номер российского мобильного оператора.

Задержали шпионку в октябре 2017 года.

"Во время досудебного следствия женщина полностью раскаялась в действиях в ущерб национальным интересам Украины и предоставила полное содействие следствию. Учитывая обстоятельства, суд избрал ей меру наказания в виде четырех лет лишения свободы", - рассказали в СБУ.

Отметим, согласно украинскому законодательству, государственная измена (ст. 111 УК Украины) наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Напомним, подозреваемого в госизмене помощника Гройсмана уволили из Кабмина.