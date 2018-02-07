Израиль может стать 25-й страной, признавшей Голодомор геноцидом украинцев (обновлено)

Москва уже заявила, что "это будет неправильным шагом"

Израиль может признать Голодомор актом геноцида против украинского народа и установить 6 декабря официальным днем памяти его жертв.

Законопроект об этом в среду, 7 февраля, внес на рассмотрение Кнессета депутат из партии премьера Беньямина Нетаньяху Акрам Хасон, передает NEWSru.co.il.

В пояснительной записке к закону утверждается, что Голодомор был спланирован "советскими властями, чтобы нанести удар по украинской нации и украинской национальной идентичности".

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"Депутат Хасон посетил музей Голодомора и остался под глубоким впечатлением, и это подвигло его инициировать этот закон", - рассказали в его пресс-службе.

Израильское издание уточняет, что уже 24 страны признали Голодомор 1932-33 годов в Украине актом геноцида советских властей.

Россия уже предостерегла Израиль от признания украинского Голодомора геноцидом.

"Это не лучшее время, чтобы обсуждать такое предложение", - заявил российский заместитель посла в Тель-Авиве Леонид Фролов, передает агентство Reuters, на которое ссылаются мировые СМИ.

В комментарии на местном радио российский дипломат добавил: "Это будет плохо. Это будет неправильным шагом".

Напомним, Израиль отреагировал на решение Дуды подписать скандальный закон о Холокосте.