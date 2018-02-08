За два года НАБУ направило в суд дела в отношении 173 коррупционеров, - Сытник

Национальное антикоррупционное бюро Украины за два года передало в суд 173 уголовных производств в отношении коррупционеров. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник во время отчета за второе полугодие 2017 года.

"За 2 года мы разоблачили в коррупции более 300 человек. В отношении 173 из них дела уже переданы в суд", - заявил он.

Также глава НАБУ сообщил, что благодаря работе детективов и прокуроров САП государству были компенсированы убытки на 250 млн грн, из них 117 млн грн – в 2017 году.

Кроме того, за два года сотрудниками бюро удалось предотвратить хищение 2млрд грн, в том числе 1,5 млрд грн в сфере энергетики.