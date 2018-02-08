Документы на экстрадицию судьи Чауса отправлены в Молдову

Об этом в четверг на пресс-конференции в Киеве сообщил руководитель САП Назар Холодницкий, информирует Интерфакс-Украина.

"Сейчас все зависит от молдавской стороны, когда этот подозреваемый будет экстрадирован в Украину. Мы никоим образом не можем на это повлиять, хотя и очень хотим", - заявил Холодницкий.

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При этом он заверил, что после того, как Чауса доставят в Украину, его дело попадет в суд в течение месяца.

"Насколько мне известно, Чаус обжалует в Молдове каждое процессуальное решение, в том числе и решения президента относительно политического убежища. То есть процесс идет, но все зависит от молдавского законодательства, а мы ждем", - добавил глава САП.

Напомним, в августе 2016 года детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП разоблачили киевского судью Николая Чауса в получении взятки в размере $ 150 тыс. Впоследствии Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении согласия на задержание и арест судьи. Однако тот заранее покинул территорию Украины и скрывался за рубежом. С 11 ноября 2016 года Чаус находился в международном розыске по линии Интерпола с целью ареста и экстрадиции в Украину. Он был задержан в марте 2017 года в Молдове.