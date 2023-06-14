Тюрьма с конфискацией имущества: ВАКС вынес приговор экс-судье Чаусу

Бывший судья Днепровского райсуда города Киева требовал и получил взятку в размере $150 тысяч. В НАБУ от дачи показаний он отказался.

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Высший антикоррупционный суд Украины вынес приговор Николаю Чаусу, признав его виновным в получении взятки в размере 150 тысяч долларов. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Получение взятки Николаем Чаусом было квалифицировано по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, которая относится к принятию предложения, обещания или получению неправомерной выгоды должностным лицом, соединенному с вымогательством. Это произошло в 2016 году. По данному обвинению ему был вынесен приговор и назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Николай Чаус отказывался давать показания в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). В результате уголовного производства было собрано достаточно доказательств, и прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) принял решение открыть материалы дела стороне защиты для ознакомления.

Николай Чаус и взятка в $150 тысяч — хронология событий

Согласно информации Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), 9 августа 2016 года сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задокументировали факт получения взятки Чаусом. В ответ на запрос о его задержании и привлечении к уголовной ответственности, Верховная Рада Украины дала согласие на его задержание. Однако, воспользовавшись судейским правовым иммунитетом, Чаус покинул территорию Украины. С 16 августа 2016 года он был объявлен в национальный розыск, а позднее – в международный, чтобы обеспечить его задержание и возвращение на территорию Украины для дальнейшего судебного разбирательства.

В феврале 2017 года Николай Чаус был задержан на территории Молдовы. После этого детективы НАБУ подали ходатайство об экстрадиции Чауса в Украину, с целью привлечения его к уголовной ответственности. Однако в апреле 2021 года появились сообщения о предполагаемом похищении Чауса, и его местонахождение стало неизвестным.

Ситуация изменилась в июле 2021 года, когда Чаус был обнаружен в одном из сел Винницкой области. 30 июля того же года сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) выехали на место и перевезли Чауса в центральное управление СБУ.

Летом 2021 года детективы НАБУ с согласия прокурора САП подали ходатайство к следователю судьи Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) о применении меры пресечения в отношении Чауса, которая заключалась в содержании под стражей. Впоследствии, после получения информации о местонахождении подозреваемого от Службы безопасности Украины (СБУ), детективы НАБУ задержали Чауса в больнице "Феофания".

После его задержания Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и обязал Чауса сдать заграничные паспорта. Также ему было назначено электронное средство контроля в виде браслета.

По приговору суда бывшему судье назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в судебной ветви власти сроком на 3 года с конфискацией имущества.

Напомним, бывший судья Днепровского районного суда Киева Николай Чаус дал интервью, в котором он рассказал об обстоятельствах своего ареста. По словам экс-судьи, после похищения с территории Молдовы его избивали, а также кололи ему неизвестные препараты.

Ранее Фокус вспомнил самые громкие уголовные дела, в которых фигурировал пятый президент Украины Петр Порошенко. В числе прочих упоминается дело судьи Николая Чауса, которого во времена президентства Порошенко называли "ручным судьей".