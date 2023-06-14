В'язниця з конфіскацією майна: ВАКС виніс вирок екссудді Чаусу

Колишній суддя Дніпровського райсуду міста Києва вимагав та отримав хабар у розмірі $150 тисяч. У НАБУ від надання свідчень він відмовився.

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Вищий антикорупційний суд України ухвалив вирок Миколі Чаусу, визнавши його винним у отриманні хабара у розмірі 150 тисяч доларів. Суд засудив його до 10 років позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Отримання хабара Миколою Чаусом було кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України, що стосується прийняття пропозиції, обіцянки або отримання неправомірної вигоди посадовою особою, поєднаною з вимаганням. Це сталося у 2016 році. За цим обвинуваченням йому було винесено вирок та призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

Микола Чаус відмовлявся давати свідчення у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ). Внаслідок кримінального провадження було зібрано достатньо доказів, і прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) ухвалив рішення відкрити матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

Микола Чаус та хабар у $150 тисяч — хронологія подій

Згідно з інформацією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), 9 серпня 2016 року співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) задокументували факт отримання хабара Чаусом. У відповідь на запит про його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності Верховна Рада України дала згоду на його затримання. Однак, скориставшись суддівським правовим імунітетом, Чаус залишив територію України. З 16 серпня 2016 року він був оголошений у національний розшук, а пізніше – у міжнародний, щоб забезпечити його затримання та повернення на територію України для подальшого судового розгляду.

У лютому 2017 року Миколу Чауса затримали на території Молдови. Після цього детективи НАБУ подали клопотання про екстрадицію Чауса до України з метою притягнення його до кримінальної відповідальності. Однак у квітні 2021 року з'явилися повідомлення про ймовірне викрадення Чауса, і його місцезнаходження стало невідомим.

Ситуація змінилася у липні 2021 року, коли Чаус було виявлено в одному із сіл Вінницької області. 30 липня того ж року співробітники Служби безпеки України (СБУ) виїхали на місце та перевезли Чауса до центрального управління СБУ.

Влітку 2021 року детективи НАБУ за згодою прокурора САП подали клопотання до слідчого судді Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо застосування запобіжного заходу щодо Чауса, який полягав у тримання під вартою. Згодом після отримання інформації про місцезнаходження підозрюваного від Служби безпеки України (СБУ) детективи НАБУ затримали Чауса в лікарні "Феофанія".

Після його затримання Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту і зобов'язав Чауса здати закордонні паспорти. Також йому було призначено електронний засіб контролю у вигляді браслета.

За вироком суду колишньому судді призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у судовій гілці влади строком на 3 роки з конфіскацією майна.

Нагадаємо, колишній суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус дав інтерв'ю, в якому розповів про обставини свого арешту. За словами екс-судді, після викрадення з території Молдови його били, а також били йому невідомі препарати.

Раніше Фокус згадав найгучніші кримінальні справи, у яких фігурував п'ятий президент Петро Порошенко. Серед інших згадується справа судді Миколи Чауса, якого за часів президентства Порошенка називали "ручним суддею".