Лидера Руха новых сил Михеила Саакашвили задержали в столичном ресторане. Об этом сообщил в Facebook cоратник экс-президента Грузии Давид Сакварелидзе.
"Михаила Саакашвили задержали в ресторане Сулугуни (переулок Музейный, 10): три буса Фольцваген", - написал он.
Информацию о задержании подтвердили в ресторане, передает Украинская правда. На данный момент силовики покинули здание.
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На Facebook-странице Саакашвили появилось видео задержания.